***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi" konulu projesi için, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında proje destek karar yazısı alınmıştır. Söz konusu proje bedeli 1.138.930 TL olup, proje desteği 01.01.2020-31.03.2021 tarihleri arasındaki proje faaliyetlerini kapsamaktadır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841931BIST