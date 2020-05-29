***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 21:56
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında, bazı müşterilerimizin kısa süreli çalışma sistemine geçişine
istinaden bu müşterilerimize hizmet veren ve uzaktan çalışan belirli sayıda personelimiz için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma
Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma yapılan başvuru onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847891
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05380,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,72
|Açılış
|: 380,15
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3938
|8,4359
|% 0,30
|
|Frank
|7,0750
|7,1176
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8132
|1,8223
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|13,24
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.491
|17,30
|
|Tam
|2.531
|2.560
|10,10
|
|Yarım
|1.235
|1.249
|8,70
|
|Çeyrek
|618
|625
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,90
|0,10
|
|B. Petrol
|37,36
|37,36
|1,33
|