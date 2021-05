***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş.'nin Kozyatağı Şubesi olan "Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Sıddıklar İş Merkezi No :52 Kat:1 Kadıköy İstanbul" ve %100 Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin merkezi olan "19 Mayıs Mah. Sümer Sok. Zitaş Sitesi C2 Blok No :3B/7 Kadıköy İstanbul" adresi "Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Kayalar İş Merkezi Blok No :39 İç Kapı No :4 Kadıköy İstanbul" adresine taşınarak tek bir çatı altında toplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934098BIST