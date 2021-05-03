***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 13:48
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş.'nin Kozyatağı Şubesi olan "Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Sıddıklar İş Merkezi No :52 Kat:1 Kadıköy İstanbul" ve %100 Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin merkezi olan "19 Mayıs Mah. Sümer Sok. Zitaş Sitesi C2 Blok No :3B/7 Kadıköy İstanbul" adresi "Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Kayalar İş Merkezi Blok No :39 İç Kapı No :4 Kadıköy İstanbul" adresine taşınarak tek bir çatı altında toplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934098
BIST
17:291.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,18
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:298,3093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0619
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:2910,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:29479,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,95
|Açılış
|: 479,57
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:29
|TSPOR
|2,09
|85.066.823
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.220.810
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.024.290
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.266.712
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.144.691
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|59.067.695
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,64
|1.684.404.574
|% 3,59
|
|THYAO
|12,68
|1.158.782.992
|% -1,86
|
|KRDMD
|7,56
|860.617.649
|% 2,30
|
|GARAN
|7,28
|859.810.239
|% -1,22
|
|PETKM
|6,86
|779.505.783
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,08
|333.527.425
|% -1,89
|
|DOHOL
|2,97
|350.276.728
|% 0,34
|
|GARAN
|7,28
|859.810.239
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,56
|860.617.649
|% 2,30
|
|PETKM
|6,86
|779.505.783
|% 0,88
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3079
|8,3093
|% 0,75
|
|Euro
|9,9904
|10,0074
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,4905
|11,5481
|% 0,44
|
|Frank
|9,0771
|9,1318
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2102
|2,2213
|% 0,78
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,99
|
|Altın Gr.
|479
|480
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,47
|68,47
|0,91
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 65 kaybederek (% -0.38 ) 1, 478
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17:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, DOHOL
-
17:44XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 16, 081.00 milyon TL de
-
17:44BAYRK
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 180, 211 adet işlem
-
17:43FORMT
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 713, 855 adet işlem