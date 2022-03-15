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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.03.2022 09:48
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 14.03.2022 tarih ve 2022/11 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, 1.Yaklaşık iki aydır devam eden şirket optimizasyonu ve yeniden yapılandırılması programı kapsamında yapılan raporlamalar sonucunda, şirketin yeni vizyonu, misyonu, çekirdek değerleri ve stratejik hedefleri yeniden belirlenmiştir. 2.Öncelikle hızla gelişen dünyada yeni teknolojik gelişmeleri yakalamak, mevcut ve yeni yerli ürünlerimiz ile yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki fırsatlara ulaşabilmek, verimli birimlerin iş kapasitesini arttırarak, verimsiz alanlardan arınabilmek amacıyla yürüteceği Smart Bee (Akıllı Arı) adını verdiğimiz dönüşüm sürecinin başlatılmasına ve bu süreç kapsamında çeşitli projelerin yürütülmesine karar verilmiştir. 3.Yeni çekirdek değerlerimizden liyakat yapısına uygun olarak Smart Bee sürecini Yönetim Kurulu adına yürütmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Bahçuvan'ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 4.Şirket içi demokratik değerleri koruyarak, kaynakların daha verimli kullanılacağı bir organizasyon yapısına ulaşması için Smart Bee süreci kapsamında, Proje Ekiplerinin ve Proje Süreçlerinin belirlenmesi, Proje Süreçlerine ilişkin zaman çizelgesi hazırlanması,  Proje Ekiplerinin ve Proje Süreçlerinin değerlendirilmesi ve denetlenmesi ile Projelerin teknik organizasyon yapısının belirlenmesi adına 30.06.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bahçuvan, Bora Bolelli ve Mine Güneş'in yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 5.Smart Bee sürecinin gerektirmesi sebebiyle Şirket içi mevcut organizasyon şemasında değişiklik yapılmasına, yeni birim ve departmanların kurulmasına, bu kapsamda gerekli görülen hallerde mevcut birimlerin değiştirilmesine, gerekli görüldüğü hallerde çalışanların mevcut departman ve pozisyonlarının değiştirilmesi suretiyle farklı departman, birim ve pozisyonlara aktarılmasına, ihtiyaç kalmayan birim ve departmanların kapatılmasına, yine bu çerçevede, kapatılan birimlerdeki çalışanların objektif ölçütlere göre değerlendirmeye tabi tutulmasına, değerlendirmenin ardından kapatılan birim ve departmanlarda oluşacak personel fazlasının, özlük haklarına halel gelmemek kayıt ve şartı ile iş yerinde uygun pozisyonlara kaydırılmak sureti ile çözümlenmesine, bütün bunlara rağmen çözüm üretilemeyen ve istihdam imkanı kalmayan çalışanların iş sözleşmelerinin son çare ilkesi doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak geçerli nedenle feshedilmesine ve fesih tarihi itibarıyla hak kazandıkları tüm işçilik alacaklarının kendilerine ödenmesine karar verilmiştir. Pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010488


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