***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Dönüşüm İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDönüşüm Nedeni Pay Grupları Arasında DönüşümYetkili Organ Karar Tarihi 10.04.2020Pay Grupları Arası Dönüşümün Nedeni TTK Madde 485. uyarıncaPay Grupları Arasında Dönüşüm DetayıPay Grup Bilgileri Verilecek Menkul Kıymet Dönüştürülecek Tutar (TL) Dönüşüm Oranı NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00026 C Grubu, SMART, TRESMRT00018 712.014 1 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMRT00034 C Grubu, SMART, TRESMRT00018 712.014 1 HamilineC Grubu, SMART, TRESMRT00018Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca,1) Şirketimizin mevcut 31.862.500 TL'lik çıkarılmış sermayesi içerinde-1.062.500 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL lik kısmının-1.062.500 TL tutarında B Grubu nama yazılı paylarının 712.014 TL'lik kısmınınTTK 485. madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca C grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine,2) Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine3) Esas sözleşme tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,4) İlgili maddenin yeni şeklinin gerekli izinler alınmaları kaydıyla, şirket genel kurulunda ortaklarımızın onayına sunulmasına,5) Genel kurulca onay verilmesi halinde alınacak kararların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,Karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837263BIST