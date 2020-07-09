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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.07.2020 18:43
GÜNCEL HABERLER



***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 29.01.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALİ CEM KALYONCU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Başkan Vekili, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 6.43 A, B ve C Grubu Bağımsız Üye Değil
SERKAN KARAHANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.06.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 0.25 A Grubu Bağımsız Üye Değil
YÜCE ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
NEVAL ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.10.2019 İcrada Görevli Değil Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM ŞENDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.10.2019 İcrada Görevli Ar-Ge Merkezi Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858492


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Frank 7,2754 7,3192 % -0,05  
Riyal 1,8241 1,8332 % 0,06  
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Altın Gr. 397 398 -1,31  
Cumhuriyet 2.582 2.604 -1,10  
Tam 2.658 2.672 -1,10  
Yarım 1.291 1.307 -0,60  
Çeyrek 646 654 -0,30  
Gümüş.Ons 18,62 18,65 -0,09  
Gümüş Gr. 4,10 4,11 -0,02  
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