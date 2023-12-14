***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCİHAN BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Evet 6.42 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA BAHÇUVAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 17.11.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilBAHA TOSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Solvera Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilNAZAN KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 10.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAD KAYACAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 10.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen/SMMM/Bağımsız Denetçi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225970BIST