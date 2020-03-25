***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıRSM İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%1,62Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%3,32İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/03/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve kârlılık üzerinde olumlu etki göstermesi beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz 25.03.2020 tarihinde RSM İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile "Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi Hizmetleri " konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 2.340.000,00 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832187BIST