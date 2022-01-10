***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.01.2022 20:11
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 10.01.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Yüce Erim'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Nazan Kaya' nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Sn. Murad Kayacan'ın TTK' nun 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Sn. Nazan Kaya'nın Yüce Erim'den boşalan komite görevlerini devralarak Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine Sn. Murad Kayacan'ın İbrahim Semih Arslanoğlu'ndan boşalan komite görevlerini devralarak Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak seçilmesine Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992425
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0213
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,7034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0219
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:59798,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,56
|Açılış
|: 798,87
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SONME
|42,90
|11.422.927
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|54.233.912
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|19.022.006
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|150.018.015
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|HURGZ
|1,93
|18.404.445
|% -4,46
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 7,06
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% -0,39
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7977
|13,8289
|% 0,16
|
|Euro
|15,6441
|15,6711
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,7035
|18,7973
|% -0,05
|
|Frank
|14,8824
|14,9721
|% -0,62
|
|Riyal
|3,6727
|3,6911
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,69
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,35
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,13
|81,13
|-0,62
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem