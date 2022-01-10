***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 10.01.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Yüce Erim'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Nazan Kaya' nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Sn. Murad Kayacan'ın TTK' nun 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Sn. Nazan Kaya'nın Yüce Erim'den boşalan komite görevlerini devralarak Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine Sn. Murad Kayacan'ın İbrahim Semih Arslanoğlu'ndan boşalan komite görevlerini devralarak Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak seçilmesine Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992425BIST