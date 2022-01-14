***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
14.01.2022 16:22
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994141
BIST
16:202.054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -17,04
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
16:2013,5444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0376
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:2015,4968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0848
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:20794,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,92
|Açılış
|: 794,40
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:18
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.575.053
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|249.506.773
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
|9,33
|52.553.533
|% -6,33
|
|DOBUR
|106,00
|10.890.979
|% -6,19
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,12
|3.264.885.664
|% -2,29
|
|KRDMD
|13,14
|3.116.112.883
|% -1,57
|
|EREGL
|31,16
|1.132.795.859
|% -1,45
|
|SISE
|14,94
|1.092.032.134
|% -0,73
|
|KOZAL
|128,40
|830.949.333
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,40
|681.485.035
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,14
|3.116.112.883
|% -1,57
|
|YKBNK
|3,76
|707.684.373
|% -1,31
|
|THYAO
|28,12
|3.264.885.664
|% -2,29
|
|AKBNK
|7,47
|562.563.316
|% -1,19
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5299
|13,5512
|% -0,23
|
|Euro
|15,4834
|15,5074
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,5356
|18,6285
|% -0,08
|
|Frank
|14,8265
|14,9158
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6037
|3,6217
|% -0,11
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|1,88
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.247
|5.378
|-16,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|-7,74
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,61
|84,61
|0,14
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 53 kaybederek (% -1.37 ) 2, 277
-
16:32XU100
Endeks 2, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 23, 140.00 milyon TL de
-
16:32ULAS
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 540, 398 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 2, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 22, 641.00 milyon TL de
-
16:26LKMNH
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 025 adet işlem