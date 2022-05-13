***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
13.05.2022 15:18
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2022 tarih ve 24/710 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030142
BIST
15:352.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 24,85
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
15:3515,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0750
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
15:3516,0844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0786
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
15:35901,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,07
|Açılış
|: 900,78
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ULUUN
|12,55
|266.785.308
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.895.979
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.799.151
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|24.938.059
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|141.989.790
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.326.429
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.760.174
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|219.664.130
|% -9,95
|
|THYAO
|42,24
|2.518.916.646
|% 0,91
|
|SAHOL
|19,23
|1.700.118.638
|% 1,48
|
|SISE
|19,91
|1.290.629.881
|% 1,58
|
|KRDMD
|15,64
|955.333.054
|% -0,82
|
|TUPRS
|257,30
|855.246.579
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,85
|797.310.583
|% 5,77
|
|KARSN
|5,29
|705.591.592
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,68
|319.618.421
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,23
|1.700.118.638
|% 1,48
|
|YKBNK
|4,59
|366.564.397
|% 0,22
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4534
|15,4590
|% 0,49
|
|Euro
|16,0576
|16,0844
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,7849
|18,8791
|% 0,58
|
|Frank
|15,3799
|15,4725
|% 0,86
|
|Riyal
|4,1085
|4,1291
|% 0,66
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-10,61
|
|Altın Gr.
|901
|901
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-38,00
|
|Tam
|6.047
|6.203
|-36,91
|
|Yarım
|2.923
|3.000
|-17,86
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|-8,93
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,30
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,33
|
Seans Raporu
15:35
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15:51BAGFS
Yüzde 4.40 oranında artışla 15.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 272, 373 adet işlem
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15:50IMASM
Yüzde 9.95 oranında artışla 32.06 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 605 adet işlem
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15:49GSDDE
Yüzde 6.01 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 450, 686 adet işlem
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15:48XU100
Endeks 2, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 19, 799.00 milyon TL de
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15:48MNDRS
Yüzde 6.83 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 671, 666 adet işlem