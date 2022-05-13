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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.05.2022 15:17
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 113.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.05.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.05.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2022 tarih ve 24/710 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030141


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Tam 6.049 6.203 -36,91  
Yarım 2.924 3.000 -17,86  
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