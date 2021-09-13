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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)

13.09.2021 18:29



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)

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Açıklama

Şirketimizin halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Eylül 2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketimizin www. adresli internet sitesinde ve halka arzda aracılık eden Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin adresli internet sitesinde yayınlanan taslak izahname (İhraççı Bilgi Dokümanı) ekte yer almaktadır. sumerfaktoring.com
www.alnusyatirim.com
  Şirketimiz paylarının muhtemel halka arzına ilişkin izahname henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası hükümleri çerçevesinde ilan edilecektir.            Saygılarımızla, Sümer Faktoring A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963561


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