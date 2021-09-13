***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaŞirketimizin halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Eylül 2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketimizin www. adresli internet sitesinde ve halka arzda aracılık eden Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin adresli internet sitesinde yayınlanan taslak izahname (İhraççı Bilgi Dokümanı) ekte yer almaktadır. sumerfaktoring.comwww.alnusyatirim.comŞirketimiz paylarının muhtemel halka arzına ilişkin izahname henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası hükümleri çerçevesinde ilan edilecektir. Saygılarımızla, Sümer Faktoring A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963561BIST