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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.03.2022 18:52
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SEYDİ ŞAHİN KESER YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE FİNANS GRUP MÜDÜRÜ 0212 347 22 50 skeser@sumerfaktoring.com.tr
SEVCAN DÖNMEZ MALİ İŞLER OPERASYON VE İNSAN KAYNAKLARI GRUP MÜDÜRÜ 0212 347 22 50 sdonmez@sumerfaktoring.com.tr
CİHANGİR YILMAZ YKÜ-KREDİLER VE İSTİHBARAT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 347 22 50 cyilmaz@sumerfaktoring.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 65.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 65000000 TRY 100,00 YOKTUR. İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ASV HOLDİNG A.Ş. 65000000 TRY 100,00
TOPLAM 65000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012768


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 74,80 54.144.770 % 10,00  
SERVE 15,07 2.212.469 % 10,00  
DOBUR 66,60 9.863.682 % 9,99  
ULUSE 70,45 13.981.671 % 9,99  
SEYKM 7,05 67.024.187 % 9,98  
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Dolar 14,8208 14,8243 % -0,03  
Euro 16,3123 16,3550 % 0,06  
Sterlin 19,4724 19,5701 % -0,35  
Frank 15,8631 15,9587 % -0,14  
Riyal 3,9411 3,9609 % -0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 19,09  
Altın Gr. 937 937 9,00  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,56 25,58 0,47  
Gümüş Gr. 12,20 12,22 0,22  
B. Petrol 120 120 -1,61  
Seans Raporu 18:05
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