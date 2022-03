***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSEYDİ ŞAHİN KESER YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE FİNANS GRUP MÜDÜRÜ 0212 347 22 50 skeser@sumerfaktoring.com.trSEVCAN DÖNMEZ MALİ İŞLER OPERASYON VE İNSAN KAYNAKLARI GRUP MÜDÜRÜ 0212 347 22 50 sdonmez@sumerfaktoring.com.trCİHANGİR YILMAZ YKÜ-KREDİLER VE İSTİHBARAT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 347 22 50 cyilmaz@sumerfaktoring.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 65.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1,00 TRY 65000000 TRY 100,00 YOKTUR. İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ASV HOLDİNG A.Ş. 65000000 TRY 100,00TOPLAM 65000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012768BIST