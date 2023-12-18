***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 15:10
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMRTG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226498
BIST
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16:247.893
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -101,11
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:2429,0856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1065
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0856
En Düşük
28,8490
16:2431,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1497
|Açılış
|: 31,6810
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:241.890,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.890,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:22
|UFUK
|99,55
|3.904.468
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.052.428
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|49.186.004
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|632.448.819
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.347.832
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.582.064
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,64
|5.522.984.318
|% 1,07
|
|THYAO
|248,20
|4.825.590.503
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,52
|2.978.778.588
|% -0,55
|
|EREGL
|42,38
|2.773.062.341
|% 1,15
|
|AKBNK
|39,40
|2.755.927.811
|% 0,77
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.582.064
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,64
|5.522.984.318
|% 1,07
|
|YKBNK
|21,52
|2.978.778.588
|% -0,55
|
|EKGYO
|7,40
|803.092.023
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,66
|402.434.271
|% -9,34
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0543
|29,0620
|% 0,29
|
|Euro
|31,7772
|31,7931
|% 0,52
|
|Sterlin
|36,6665
|36,8504
|% 0,13
|
|Frank
|33,3344
|33,5352
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7229
|7,7616
|% 0,27
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|954,43
|957,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,02
|1.189,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,07
|2.024,37
|% 0,66
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Seans Raporu
16:22
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