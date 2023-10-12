***SMRTG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2023 18:11
***SMRTG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SMRTG
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Smart Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205386
BIST
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18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0966
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7588
En Düşük
27,6408
18:0529,3775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0426
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.671,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.671,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.098,90
|222.618.115
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|8.411.920
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|1.308.359
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|THYAO
|225,10
|8.467.534.087
|% -2,17
|
|ASELS
|43,10
|7.553.636.080
|% 2,67
|
|TUPRS
|147,20
|6.511.655.659
|% 1,94
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|ZOREN
|6,33
|2.424.560.534
|% 2,76
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|KATMR
|2,98
|1.129.769.206
|% -2,30
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7490
|27,7578
|% 0,35
|
|Euro
|29,3559
|29,3775
|% -0,14
|
|Sterlin
|33,7996
|33,9691
|% -0,54
|
|Frank
|30,4970
|30,6807
|% -0,23
|
|Riyal
|7,3765
|7,4135
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-1,32
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|1,73
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.329
|11.433
|-18,00
|
|Yarım
|5.682
|5.738
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.869
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,48
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NUGYO
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Endeks 8, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 144, 898.00 milyon TL de
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17:56EUKYO
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 386 adet işlem