***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2023 19:40
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton International Şirketi üyesi)'nin görevlendirilmesine, bu görevlendirmenin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127179
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0237
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
18,9060
18:0520,8100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0400
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,8600
En Düşük
20,7500
18:051.197,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,76
|Açılış
|: 1.197,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0292
|19,0426
|% 0,12
|
|Euro
|20,6586
|20,6737
|% 0,88
|
|Sterlin
|23,3248
|23,4418
|% 0,63
|
|Frank
|20,6173
|20,7415
|% 0,34
|
|Riyal
|5,0535
|5,0789
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|18,17
|
|Altın Gr.
|1.201
|1.201
|13,55
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.114
|8.221
|97,00
|
|Yarım
|3.978
|4.023
|47,00
|
|Çeyrek
|1.989
|2.011
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|13,93
|13,94
|0,23
|
|B. Petrol
|76,59
|76,59
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO