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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.03.2023 19:40
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız De


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Denetimden Sorumlu  Komitemizin uygun görüşü ile Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet  dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye  Piyasası Kanunu ile yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton International Şirketi üyesi)'nin  görevlendirilmesine, bu görevlendirmenin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127179


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Tam 8.114 8.221 97,00  
Yarım 3.978 4.023 47,00  
Çeyrek 1.989 2.011 23,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,76 0,35  
Gümüş Gr. 13,93 13,94 0,23  
B. Petrol 76,59 76,59 1,27  
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