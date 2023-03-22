***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarDenetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton International Şirketi üyesi)'nin görevlendirilmesine, bu görevlendirmenin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127179BIST