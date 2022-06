***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul tescili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Tarihi 10.06.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULAdres Park Inn by Radisson İstanbul Asya Kavacık Hotel, Kavacık Mah. Ertürk Sok. No: 1 34810 Beykoz/İstanbul No: 1 34810 Beykoz/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,4 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerine ilaveten aynı süre ile iki yeni üyenin seçilmelerinin görüşülmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,10 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2022 yılı için hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,14 - 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,15 - 2021 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler halan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SMART ENERJİ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 ETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 10.06.2022 Cuma günü saat 10:30'da Park Inn by Radisson İstanbul Asya Kavacık Hotel'de, Kavacık Mah. Ertürk Sok. No: 1 34810 Beykoz/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 09.06.2022 tarih ve 75443403 Sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihmsız Denetçisi EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.' yi temsilen Sayın Hakan BURSALIOĞLU ve Nazım HİKMET'in toplantıda hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.Hazır Bulunanlar Listesi' nin tetkikinden, 153.000.000-TL şirket sermayesini temsil eden 456.566 asaleten ve 114.792.000 adedi vekaleten olmak üzere toplam 115.248.566 adedinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Genel Kurul Toplantısının yapılmasına hiçbiri yasal engel olmadığı görülerek, Bakanlık temsilcisinin verdiği müsaade ile Yönetim Kurulu Başkanı Halil DEMİRDAĞ tarafından Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.Gündem Madde 1- Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.Şirket Pay Sahiplerinden Smart Holding A.Ş. vekilinin, Toplantı Başkanlığına Sayın İhsan Şafak Balta' nın seçilmesine dair verdiği önerge okundu. Önerge ortakların oylarına sunuldu, yapılan oylama neticesinde, Toplantı Başkanlığına Sayın İhsan Şafak Balta' nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mustafa Kemal Yılmaz ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Filiz Avşar Aktaş atandı ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.Toplantı Başkanlığının oluşmasından sonra saygı duruşu yapıldı.Gündem Madde 2- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi.Genel Kurul Başkanlık Divanı'na, Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi ortakların oylarına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Başkanlık Divanı'na, Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda, oy birliği ile yetki verildi.Gündem Madde 3- 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul öncesinde Şirket Genel Merkezi'nde, şirketin www.smartsolar.com.tr kurumsal internet sitesinde, EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulduğu konusunda bilgi verdi. Ortaklardan Smart Holding A.Ş. vekilinin faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu ve ortakların oylarına sunulduYapılan oylama neticesinde Faaliyet raporunun okunmuş olarak addedilmesi oy birliği ile kabul edildi.Müzakerelerde, söz almak isteyen olmadı.1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması ortakların oylarına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile onaylandı.Gündem Madde 4- 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması gündem maddesine geçildi.Toplantı Başkanı 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 3 hafta önce Şirket Genel Merkezi'nde, www.smartsolar.com.tr kurumsal internet sitesinde, KAP' ta ve EGKS' de pay sahiplerinin erişimine sunulduğu konusunda bilgi verdi.Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. Müzakerelerde söz almak isteyen olmadı.1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun onaylanması ortakların oylarına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile onaylandı.Gündem Madde 5- 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.Toplantı Başkanı 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların Genel Kurul'dan 3 hafta önce Şirket Genel Merkezi'nde, www.smartsolar.com.tr kurumsal internet sitesinde, KAP' ta ve EGKS' de pay sahiplerinin erişimine sunulduğu konusunda bilgi verdi.Ortaklardan Smart Holding A.Ş. vekilinin konsolide mali tablolarımızın okunmuş sayılmasını ilişkin önergesi okundu, ortakların oylarına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde Konsolide finansal tabloların okunmuş olarak addedilmesi ve sadece konsolide finansal tabloların ana kalemlerinin okunması oy birliği ile kabul edildi.Konsolide Finansal Tabloların, ana kalemleri okundu. Müzakerelerde söz almak isteyen olmadı.1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının onaylanması ortakların oylarına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde Konsolide finansal tablolar oy birliği ile onaylandı.Gündem Madde 6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin Gündem Maddesine geçildi.Toplantı Başkanı, Yönetim kurulu üyelerinin 1 Ocak 2021-31 Ocak 2021 dönemine ilişkin olarak, ayrı ayrı ibra edilmelerini ortakların oylarına sundu, yönetim kurulu üyeleri kendilerine ilişkin oylamada oy kullanmadı.Yapılan oylama neticesinde Yönetim kurulu üyeleri, oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.Gündem Madde 7- Mevcut yönetim kurulu üyelerine ilaveten aynı süre yetkili olmak üzere iki yeni üyenin seçilmelerinin görüşülmesi maddesine geçildi.Sn. Cem Nuri Tezel'in yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve görev süresinin 30 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olmasına dair, 25 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sn. Cem Nuri Tezel' in Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde Sn. Cem Nuri Tezel'in, 30 Kasım 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile onaylandı.Sn, Meliha Seyhan' ın , SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumlu olarak Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin faaliyetlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmesi sonucunda, 30 Kasım 2024 tarihine kadar Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu'na atanmasına ve ilgili atamanın 10 Haziran 2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına dair 28 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, Sn Meliha Seyhan' ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde Sn. Meliha Seyhan' ın, 30 Kasım 2024 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile onaylandı.Gündem Madde 8 –Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi gündem maddesine geçildi.Bu konuda Hissedarlardan Smart Holding A.Ş. vekili tarafından verilen önerge ile 2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 22.500 TL huzur hakkı ödenmesi diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine de aylık net 15.000 TL huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Verilen önerge okundu, söz almak isteyen olmadı ve önerge ortakların oylarına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 22.500 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine de aylık net 15.000 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.Gündem Madde 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması gündem maddesine geçildi.Şirket Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için bağımsız denetçi olarak EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi Oy birliği ile kabul edildi.Gündem Madde 10 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması gündem maddesine geçildi.Yönetim Kurulunun Bilgilendirme Dökümanı ve ekinde EK 3 olarak yer verdiği, Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında 2021 yılı faaliyetleri kâr ile sonuçlanmakla beraber Şirketin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı önerilmediği, dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılmasının planlanlandığı ve bu nedenlerle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı karı konusunda kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.Gündem Madde 11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2022 yılı için hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması, gündem madddesine geçildi.Toplantı Başkanı tarafından, Bilgilendirme dökümanında da ayrıca yer verildiği üzere yıl içerisinde toplamda 44.616,51 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda, şirket bilgilendirme yazısı okunarak Genel Kurula bilgilendirme yapıldı.SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve 7 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla yapılacak olan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen ve yine Bilgilendirme Dokümanında EK-4' olarak yer alan Bağış Politikası'nın okunmuş sayılması önerildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Öneri Oy birliği ile kabul edildi.Yapılan oylama neticesinde 7 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla kabul edilen ve yapılacak olan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen Bağış Politikası oy birliği ile onaylandı.Gündem Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi.Toplantı Başkanı tarafından, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve 24/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla yapılacak olan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen ve yine Bilgilendirme Dokümanında Ek-5 olarak yer alan Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması önerildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Öneri Oy birliği ile kabul edildi.Yapılan oylama neticesinde 24/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla kabul edilen ve yapılacak olan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile onaylandı.Gündem Madde 13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi.Toplantı Başkanı tarafından, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve 7 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla yapılacak olan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen ve yine Bilgilendirme Dokümanında EK-6 olarak yer alan Bilgilendirme Politikası'nın okunmuş sayılması önerildi ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Öneri Oy birliği ile kabul edildi.Yapılan oylama neticesinde 7 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla kabul edilen ve yapılacak olan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen Bilgilendirme Politikası oy birliği ile onaylandı.Gündem Madde 14- 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi husuna ilişkin gündem maddesine geçildi.Bilgilendirme Dökümanında yer alan ve 2022 yılında yapılacak bağış üst sınırının 1 milyon TL olarak belirlenmesine dair Yönetim Kurulu Önerisi, okundu, söz almak isteyen olmadı, Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 1 milyon TL olması oy birliği ile kabul edildi.Gündem Madde 15- 2021 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, gündem maddesine geçildi.2021 yılı hesap döneminde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinden belirtilen, bilgi verilmesini gerektirecek önemde bir işlem olmadığı ve 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 6 numaralı dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere yer verildiğine dair, yönetim kurulu bilgilendirme metni okunarak Genel Kurula Bilgi verildi. Gündemin bu maddesinde oylama söz konusu olmadığından, pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapıldı.Gündem Madde 16- Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2021 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi gündem maddesine geçildi.Bu bilgilere 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 16 numaralı dipnot maddesinde yer verildiğine dair Yönetim Kurulu bilgilendirme metni okundu. Gündemin bu maddesinde oylama öngörülmediğinden , Genel Kurula gerekli bilgilendirme yapıldı.Gündem Madde 17- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, gündem maddesine geçildi.Gündem maddesi kapsamında gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.Gündem Madde 18- . Dilek ve temenniler, Kapanış gündem maddesine geçildi. Pay sahipleri dinlendi.Toplantıya katılan pay sahiplerinin soruları şirket adına Halil Demirdağ ve Cem Nuri Tezel tarafından yanıtlandı.Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından toplantı Başkan tarafından sonlandırıldı. ( Saat:12.10 Tarih: 10.06.2022)Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 16.06.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 SMART GÜNEŞ 10.06.22 GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar10 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037744BIST