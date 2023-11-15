***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan
15.11.2023 18:18
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218289
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
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|Önceki Kapanış
|: 7.671
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7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0417
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
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28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
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31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.808,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.809,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6684
|28,6735
|% 0,15
|
|Euro
|31,1670
|31,1826
|% -0,01
|
|Sterlin
|35,5782
|35,7567
|% -0,29
|
|Frank
|32,2007
|32,3947
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6211
|7,6593
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,41
|23,43
|% 0,66
|
|Platin
|900,85
|902,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,68
|1.041,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,28
|1.962,61
|% 0,66
|