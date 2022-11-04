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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

04.11.2022 15:59
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Sürec


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesi hakkında
İhaleyi Açan Taraf
-
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih
19/09/2022
İhale Sonucu
İhale iptal edilmiştir.
İhale Bedeli
46.343.400,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

09.09.2022, 19.09.2022 ve 27.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda da belirtildiği üzere, Şirketimizin Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumunda  gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesine en uygun fiyat teklifini 46.343.400,00 TL bedel ile vermiş olduğu bilgisi ve ihaleyi düzenleyen kurum tarafından 19.09.2022 tarihi itibariyle söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaştığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Sözleşmeye davet yazısının tarafımıza ulaşmasına müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla ihale sözleşmesi ihaleyi düzenleyen kurum ile karşılıklı imzalanmıştı.
  İhale makamından bugün (04.11.2022) gönderilen tebligatta T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mevcut GES'in kurulu gücü düşürmesinden kaynaklı ihale içeriği değişmesinden dolayı ihalenin iptal edildiği tarafımıza tebliğ edilmiştir.     Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076796


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