***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGüneş Enerjisi Santrali kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesi hakkındaİhaleyi Açan Tarafİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarih19/09/2022İhale Sonucuİhale iptal edilmiştir.İhale Bedeli46.343.400,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar09.09.2022, 19.09.2022 ve 27.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda da belirtildiği üzere, Şirketimizin Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesine en uygun fiyat teklifini 46.343.400,00 TL bedel ile vermiş olduğu bilgisi ve ihaleyi düzenleyen kurum tarafından 19.09.2022 tarihi itibariyle söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaştığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Sözleşmeye davet yazısının tarafımıza ulaşmasına müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla ihale sözleşmesi ihaleyi düzenleyen kurum ile karşılıklı imzalanmıştı.İhale makamından bugün (04.11.2022) gönderilen tebligatta T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mevcut GES'in kurulu gücü düşürmesinden kaynaklı ihale içeriği değişmesinden dolayı ihalenin iptal edildiği tarafımıza tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076796BIST