***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracına ilişin SPK Onaylı Belgeler.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, 300.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış ihraç belgesi ve bilgi formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Smart Güneş Teknolojileri Borçlanma Aracı SPK Onaylı Başvuru Formu.pdfEK: 2 Smart Güneş Teknolojileri Borçlanma Aracı SPK Onaylı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195542BIST