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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.09.2023 09:22
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavan


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracına ilişin SPK Onaylı Belgeler.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 300.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış ihraç belgesi ve bilgi formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Smart Güneş Teknolojileri Borçlanma Aracı SPK Onaylı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Smart Güneş Teknolojileri Borçlanma Aracı SPK Onaylı Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195542


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MIATK 500,20 299.616.921 % 9,98  
METUR 13,78 66.996.321 % 9,98  
TRILC 17,30 255.318.081 % 9,98  
ELITE 47,90 279.005.644 % 9,96  
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Sterlin 33,4082 33,5757 % 0,30  
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Altın Ons 1.927 1.927 3,05  
Altın Gr. 1.673 1.673 3,95  
Cumhuriyet 11.306 11.477 -20,00  
Tam 11.073 11.142 9,00  
Yarım 5.554 5.594 4,00  
Çeyrek 2.768 2.797 2,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 0,12  
Gümüş Gr. 20,10 20,13 0,13  
B. Petrol 94,26 94,26 0,33  
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