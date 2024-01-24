***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizin, 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına başvurunun olumlu karşılanması halinde onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek söz konusu ihraçlara ilişkin ve bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla tüm koşulların belirlenmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242609BIST