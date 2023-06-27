***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin uzun vadeli stratejik yatırım planları, sürdürülebilirlik hedefleri, karbon ayak izini sıfırlamak üzere yürüttüğü faaliyetler ile finansal değer yaratma ve maliyetleri azaltma çalışmaları kapsamındaGebze Fabrikamızın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere, Elektrik Piyasası'nda Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde Kahramanmaraş ilinde satın aldığı arazide 4.000 kW AC gücünde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu yapılmış olup, ilgili başvurumuzun görevli dağıtım şirketi "Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ)" tarafından olumlu değerlendirildiği tarafımıza bildirilerek bağlantı anlaşmasına ilişkin çağrı mektubu tarafımıza tebliğ edilmiştir.Şirketimizin bu kapasitede kuracağı Güneş Enerjisi Santrali yatırımı ile yıllık 9.500.000 kWh'in üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır. Bu temiz enerji üretimi, Gebze Fabrikamızın mevcut yıllık toplam elektrik tüketiminin %100'ünü karşılayarak işletme maliyetlerini azaltacak, tüketim fazlası kalan miktarın ilgili dağıtım şirketine satışı ile ayrıca gelir elde etmesi sağlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162593BIST