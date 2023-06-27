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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.06.2023 09:51
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin uzun vadeli stratejik yatırım planları, sürdürülebilirlik hedefleri, karbon ayak izini sıfırlamak üzere yürüttüğü faaliyetler ile finansal değer yaratma ve maliyetleri azaltma çalışmaları kapsamında
Gebze Fabrikamızın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere, Elektrik Piyasası'nda Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde Kahramanmaraş ilinde satın aldığı arazide 4.000 kW AC gücünde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu yapılmış olup, ilgili başvurumuzun görevli dağıtım şirketi "Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ)" tarafından olumlu değerlendirildiği tarafımıza bildirilerek bağlantı anlaşmasına ilişkin çağrı mektubu tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Şirketimizin bu kapasitede kuracağı Güneş Enerjisi Santrali yatırımı ile yıllık 9.500.000 kWh'in üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır. Bu temiz enerji üretimi, Gebze Fabrikamızın mevcut yıllık toplam elektrik tüketiminin %100'ünü karşılayarak işletme maliyetlerini azaltacak, tüketim fazlası kalan miktarın ilgili dağıtım şirketine satışı ile ayrıca gelir elde etmesi sağlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162593


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Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.132 5.316 -8,00  
Çeyrek 2.574 2.658 -4,00  
Gümüş.Ons 22,95 22,98 0,18  
Gümüş Gr. 19,07 19,09 0,06  
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