***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Üretim Operasyonları, Yatırım ve Bilişim teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Aykut Koray Özçelik atanmıştır. Sn. Özçelik İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş sonrasında Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) finans eğitimini tamamlamış ve İTÜ'de MBA yapmıştır. 22 yıllık çalışma hayatında ülkemizin önde gelen finans ve üretim şirketlerinde üretim, yatırım, kurumsal gelişim, finansman ve enerji konularında üst düzey görevlerde bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207387BIST