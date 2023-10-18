***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2023 10:14
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Üretim Operasyonları, Yatırım ve Bilişim teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Aykut Koray Özçelik atanmıştır. Sn. Özçelik İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş sonrasında Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) finans eğitimini tamamlamış ve İTÜ'de MBA yapmıştır. 22 yıllık çalışma hayatında ülkemizin önde gelen finans ve üretim şirketlerinde üretim, yatırım, kurumsal gelişim, finansman ve enerji konularında üst düzey görevlerde bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207387
BIST
'
12:217.965
En Düşük
|Değişim
|: -1,85%
|| -150,14
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.934
En Yüksek
8.015
12:2128,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0761
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:2129,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0949
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
12:211.746,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.746,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:21
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|170.256.065
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|74.139.688
|% 9,97
|
|MEKAG
|40,22
|2.792.072
|% 9,95
|
|DITAS
|20,60
|15.167.141
|% -47,15
|
|ADEL
|460,00
|42.395.329
|% -7,07
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|KTLEV
|39,60
|122.044.561
|% -5,98
|
|THYAO
|219,90
|2.511.417.719
|% -2,31
|
|BRSAN
|929,90
|2.436.461.214
|% -5,45
|
|TUPRS
|140,20
|1.667.091.494
|% -2,91
|
|ENJSA
|55,05
|1.251.254.462
|% -0,45
|
|ASELS
|40,96
|1.119.371.112
|% 0,10
|
|ZOREN
|6,10
|817.434.296
|% -2,56
|
|EKGYO
|7,45
|626.215.491
|% -2,36
|
|IHLAS
|1,13
|87.006.646
|% -2,59
|
|KATMR
|2,75
|208.026.010
|% -1,79
|
|GSRAY
|8,54
|522.077.775
|% 0,83
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0045
|28,0104
|% 0,27
|
|Euro
|29,6574
|29,6758
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,0738
|34,2447
|% 0,35
|
|Frank
|31,0331
|31,2200
|% 0,34
|
|Riyal
|7,4441
|7,4814
|% 0,18
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|20,29
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.747
|18,02
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.793
|11.867
|96,00
|
|Yarım
|5.915
|5.956
|48,00
|
|Çeyrek
|2.948
|2.978
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|20,85
|20,87
|0,36
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|2,16
|