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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.12.2023 16:08
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorular da dikkate alınarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.
Şirketimizin İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak "Güneş Paneli Hücre Fabrikası"nın birinci fazı olan 600 MW kapasiteli hücre üretim tesisine ait makina ve ekipman grubunun yüklemesi yapılmış ve deniz yoluyla Türkiye'ye yola çıkmış olup, normal planlama ile önümüzdeki hafta içinde İzmir Aliağa Limanı'na ulaşması öngörülmektedir. 
600 MW kapasiteli ilk faz hücre üretim tesisinin, montaj işlemleri sonrasında 2024 yılının ilk 3 ayı içerisinde ticari olarak üretime katkı sağlaması öngörülmektedir.
Konu hakkındaki gelişmeler oldukça, kamuoyu ve değerli yatırımcılarımız ile gerekli bilgi paylaşımı yapılacaktır. 
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221993


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