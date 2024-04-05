***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklıklarından Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş ile Tiryaki Argo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 05.04.2024 tarihinde (bugün) asgari yaklaşık 25 MW Güneş Enerji Santrali Projesine ilişkin Mühendislik, Tedarik ve Kurulum Sözleşmesinin taraflar arasında akdedilmesine ilişkin iyi niyet anlaşması imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268463BIST