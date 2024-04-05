***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 15:35
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş ile Tiryaki Argo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 05.04.2024 tarihinde (bugün) asgari yaklaşık 25 MW Güneş Enerji Santrali Projesine ilişkin Mühendislik, Tedarik ve Kurulum Sözleşmesinin taraflar arasında akdedilmesine ilişkin iyi niyet anlaşması imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268463
BIST
'
16:199.472
En Düşük
|Değişim
|: 3,76%
|| 343,06
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.472
16:1931,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0422
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1934,5416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1155
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4897
16:192.360,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,25
|Açılış
|: 2.360,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:19
|EGEEN
|15.675,00
|395.191.323
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|80.210.998
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.185.898
|% 9,98
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|23,90
|287.157.295
|% -8,29
|
|BRKVY
|179,90
|11.066.246
|% -5,86
|
|AKENR
|15,42
|1.623.466.553
|% -5,69
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|THYAO
|301,25
|10.008.783.644
|% 3,88
|
|ISCTR
|12,67
|6.225.127.451
|% 1,36
|
|YKBNK
|29,82
|5.726.021.979
|% 4,27
|
|TUPRS
|176,90
|3.240.635.132
|% 4,12
|
|KCHOL
|216,00
|3.091.478.369
|% 3,25
|
|ISCTR
|12,67
|6.225.127.451
|% 1,36
|
|YKBNK
|29,82
|5.726.021.979
|% 4,27
|
|ZOREN
|5,55
|941.291.679
|% 5,51
|
|EKGYO
|9,80
|1.481.037.932
|% 5,60
|
|AKENR
|15,42
|1.623.466.553
|% -5,69
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9298
|31,9380
|% 0,13
|
|Euro
|34,5014
|34,5416
|% -0,33
|
|Sterlin
|39,9941
|40,1945
|% -0,00
|
|Frank
|35,0934
|35,2694
|% -0,01
|
|Riyal
|8,4717
|8,5142
|% 0,44
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,71
|26,75
|% 0,66
|
|Platin
|920,64
|922,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,03
|1.004,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,06
|91,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,51
|2.295,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:33ASELS
Yüzde 6.96 oranında artışla 57.60 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 991, 517 adet işlem
-
16:32TEKTU
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 252, 831 adet işlem
-
16:31KARYE
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 760 adet işlem
-
16:30XU100
Endeks 9, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 56 üstünde . İşlem hacmi 81, 641.00 milyon TL de
-
16:30DESA
Yüzde 8.35 oranında artışla 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 871 adet işlem