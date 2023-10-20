***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bugün yapılan geri alım yapıalna payların alım fiyat aralığı sehven yanlış girilmiştir. Fiyat aralığı düzeltilerek yeniden gönderilmektedir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 75.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 16.02.2023 12.000 0,004 66,21 -B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 20.02.2023 13.000 0,004 67,02B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 27.03.2023 25.000 0,008 81,1B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 31.03.2023 25.000 0,008 71,17B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 17.04.2023 25.000 0,008 74,17B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 03.05.2023 25.000 0,008 63,15B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 10.05.2023 25.000 0,008 55,25B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 20.10.2023 50.000 0,008 69,37Ek Açıklamalar15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 20.10.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.20.10.2023 tarihinde 69,15 TL -69,50 TL fiyat aralığından (ortalama 69,37 TL) 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SMRTG payları toplam 347.000 adete (Bu alım öncesinde payların geri alım sürecinin başından beri alınmış toplam 150.000 adet pay 28.07.2023 tarihindeki %98 oranlı bedelsiz sermaye artırımı sonrası 297.000 adete ulaşmıştı) ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0573)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208303BIST