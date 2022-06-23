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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2022 17:43
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Gene


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Smart Solar Ukr LLC Panel ve santral bileşenleri satışı 2.787.956,90 2.787.956,90 UAH 100 Bağlı ortaklık
Smart Solar Technology GmbH Panel ve santral bileşenleri satışı 25000 25000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Icarus Solar GmbH Panel ve santral bileşenleri satışı 25000 25000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Smart Sumec Enerji Ekipmanları ve Pazarlama A.Ş. Panel ve santral bileşenleri satışı 100000 50000 TRY 50 Bağlı ortaklık
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş & İHK Holding A.Ş Konsorsiyumu Panel ve santral bileşenleri satışı 50000 30000 TRY 60 Bağlı ortaklık
Smart GES Enerji Üretim A.Ş. GES kurulumu, elektrik üretimi ve satışı 21000000 21000000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. Panel ve santral bileşenleri satışı 50000 50000 TRY 100 Bağlı ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038968


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3605 17,3721 % 0,11  
Euro 18,3240 18,3388 % 0,33  
Sterlin 21,2640 21,3707 % 0,36  
Frank 18,0982 18,2072 % 0,81  
Riyal 4,6132 4,6363 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 6,60  
Altın Gr. 1.021 1.021 5,54  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.779 6.886 24,00  
Yarım 3.328 3.368 12,00  
Çeyrek 1.667 1.683 5,00  
Gümüş.Ons 21,17 21,20 0,23  
Gümüş Gr. 11,83 11,84 0,15  
B. Petrol 113 113 3,41  
Seans Raporu 18:05
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