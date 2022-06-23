***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2022 17:43
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Smart Solar Ukr LLC Panel ve santral bileşenleri satışı 2.787.956,90 2.787.956,90 UAH 100 Bağlı ortaklık
Smart Solar Technology GmbH Panel ve santral bileşenleri satışı 25000 25000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Icarus Solar GmbH Panel ve santral bileşenleri satışı 25000 25000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Smart Sumec Enerji Ekipmanları ve Pazarlama A.Ş. Panel ve santral bileşenleri satışı 100000 50000 TRY 50 Bağlı ortaklık
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş & İHK Holding A.Ş Konsorsiyumu Panel ve santral bileşenleri satışı 50000 30000 TRY 60 Bağlı ortaklık
Smart GES Enerji Üretim A.Ş. GES kurulumu, elektrik üretimi ve satışı 21000000 21000000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. Panel ve santral bileşenleri satışı 50000 50000 TRY 100 Bağlı ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038968
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
18:0518,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
18:051.021,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.021,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3605
|17,3721
|% 0,11
|
|Euro
|18,3240
|18,3388
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,2640
|21,3707
|% 0,36
|
|Frank
|18,0982
|18,2072
|% 0,81
|
|Riyal
|4,6132
|4,6363
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|6,60
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.779
|6.886
|24,00
|
|Yarım
|3.328
|3.368
|12,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında