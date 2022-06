***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSmart Solar Ukr LLC Panel ve santral bileşenleri satışı 2.787.956,90 2.787.956,90 UAH 100 Bağlı ortaklıkSmart Solar Technology GmbH Panel ve santral bileşenleri satışı 25000 25000 EUR 100 Bağlı ortaklıkIcarus Solar GmbH Panel ve santral bileşenleri satışı 25000 25000 EUR 100 Bağlı ortaklıkSmart Sumec Enerji Ekipmanları ve Pazarlama A.Ş. Panel ve santral bileşenleri satışı 100000 50000 TRY 50 Bağlı ortaklıkSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş & İHK Holding A.Ş Konsorsiyumu Panel ve santral bileşenleri satışı 50000 30000 TRY 60 Bağlı ortaklıkSmart GES Enerji Üretim A.Ş. GES kurulumu, elektrik üretimi ve satışı 21000000 21000000 TRY 100 Bağlı ortaklıkSmart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. Panel ve santral bileşenleri satışı 50000 50000 TRY 100 Bağlı ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038968BIST