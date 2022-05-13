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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.05.2022 14:17
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUVY52219 Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 198
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVY52219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.500.000
İhraç Fiyatı 0,90213
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.05.2022
Kayıt Tarihi 12.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelend
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KONKA 22,76 69.328.725 % 9,95  
IMASM 32,06 4.658.510 % 9,95  
KZBGY 75,20 23.503.694 % 9,94  
EMNIS 25,00 671.973 % 9,94  
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Altın Ons 1.817 1.818 -4,18  
Altın Gr. 905 905 5,71  
Cumhuriyet 6.083 6.175 -27,00  
Tam 6.044 6.198 -41,72  
Yarım 2.921 2.998 -20,19  
Çeyrek 1.465 1.499 -10,09  
Gümüş.Ons 20,79 20,82 0,12  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,15  
B. Petrol 109 109 1,84  
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