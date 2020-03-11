***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:27
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826960
BIST
15:0899.815
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -1.247,39
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:086,1767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:087,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0596
|Açılış
|: 6,9890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0089
En Düşük
6,9390
15:08331,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 4,58
|Açılış
|: 331,16
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,37
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,29
|39.770.574
|% 19,27
|
|ECILC
|3,95
|196.872.450
|% 18,62
|
|DEVA
|9,68
|133.191.747
|% 16,77
|
|SELEC
|7,08
|87.234.910
|% 15,12
|
|ECZYT
|10,46
|86.907.581
|% 13,82
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,00
|257.325.387
|% -16,14
|
|OYAYO
|4,78
|656.122
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.594.983
|% -14,74
|
|DOKTA
|20,50
|10.522.897
|% -14,51
|
|ASELS
|25,38
|792.917.401
|% -2,01
|
|THYAO
|9,58
|562.786.383
|% -3,91
|
|GARAN
|9,43
|352.604.301
|% 0,86
|
|TSPOR
|4,00
|257.325.387
|% -16,14
|
|GSRAY
|2,24
|214.110.692
|% -12,84
|
|IHLGM
|1,09
|141.677.260
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,90
|112.639.667
|% -10,00
|
|ODAS
|1,56
|182.375.941
|% -9,30
|
|ADESE
|1,27
|127.843.462
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,24
|214.110.692
|% -12,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9622
|8,0021
|% 0,44
|
|Frank
|6,5812
|6,6209
|% 0,89
|
|Riyal
|1,6408
|1,6490
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,58
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,36
|
|Cumhuriyet
|2.189
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.235
|25,22
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,20
|
|Çeyrek
|529
|540
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|35,84
|35,84
|-1,38
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