***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 13:15
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834558
BIST
15:5989.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 273,87
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:596,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0830
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:597,2349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0250
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:59346,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,55
|Açılış
|: 346,96
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.935.719
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.185.405
|% 9,94
|
|SASA
|8,42
|457.756.403
|% 9,92
|
|PKENT
|115,20
|658.568
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.261.419
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.489.525
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|247.871.550
|% -7,73
|
|DAGI
|2,12
|11.652.558
|% -7,42
|
|PETKM
|3,42
|598.157.475
|% -1,16
|
|TUPRS
|85,55
|459.202.411
|% 3,51
|
|SASA
|8,42
|457.756.403
|% 9,92
|
|GARAN
|7,53
|398.638.156
|% -0,92
|
|ASELS
|23,44
|396.241.981
|% 1,30
|
|PETKM
|3,42
|598.157.475
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,03
|247.871.550
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|118.085.410
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|151.503.518
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|218.297.885
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1964
|8,2375
|% 0,26
|
|Frank
|6,8262
|6,8673
|% 0,89
|
|Riyal
|1,7767
|1,7856
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|1,64
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|0,00
|
|B. Petrol
|34,39
|34,39
|4,45
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