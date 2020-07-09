***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:25
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858141
BIST
12:10118.699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -13,85
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
12:106,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
12:107,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
12:10400,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,44
|Açılış
|: 400,38
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.150.972
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.469.506
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|30.110.983
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|8.763.980
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.739.859
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.961.405
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|35.383.789
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|8,71
|3.581.063
|% -9,55
|
|MRGYO
|2,47
|11.291.445
|% -8,18
|
|THYAO
|11,79
|1.216.578.506
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,26
|797.793.032
|% -0,88
|
|SISE
|6,48
|651.224.708
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,25
|580.261.665
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,59
|569.354.032
|% 6,50
|
|EKGYO
|2,26
|797.793.032
|% -0,88
|
|KRDMD
|3,25
|580.261.665
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,59
|569.354.032
|% 6,50
|
|PETKM
|4,36
|472.636.247
|% 1,87
|
|CEMAS
|1,62
|176.332.832
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6506
|8,6939
|% 0,32
|
|Frank
|7,2852
|7,3291
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,47
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.618
|13,00
|
|Tam
|2.674
|2.687
|13,30
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|6,50
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,04
|
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