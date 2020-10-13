***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:08
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881142
BIST
14:221.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:227,9111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9111
En Düşük
7,8718
14:229,3278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:22488,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 488,25
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:22
|NTHOL
|3,19
|190.333.598
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|661.134
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.528.573
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|4.199.310
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|1.118.258
|% -9,99
|
|LUKSK
|33,32
|7.265.100
|% -9,99
|
|ODAS
|3,58
|927.162.480
|% 2,58
|
|KERVT
|7,66
|566.975.723
|% -0,52
|
|TUKAS
|12,58
|510.339.487
|% 5,36
|
|SISE
|6,80
|482.225.290
|% -1,45
|
|ASELS
|18,17
|481.927.766
|% 0,66
|
|ODAS
|3,58
|927.162.480
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,74
|290.910.252
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,83
|287.824.449
|% -0,54
|
|IHLAS
|1,16
|137.445.311
|% -3,33
|
|KRDMD
|3,59
|418.931.866
|% 0,28
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9059
|7,9111
|% 0,28
|
|Euro
|9,3223
|9,3278
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2724
|10,3239
|% -0,01
|
|Frank
|8,6507
|8,7028
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1024
|2,1129
|% 0,30
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|3,33
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|1,61
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,62
|