***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:03
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912091
BIST
10:031.500
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -18,06
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.507
En Düşük
1.496
10:037,1292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:038,6714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:03414,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,86
|Açılış
|: 414,39
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:01
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|AVISA
|20,52
|1.344.409
|% 9,97
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|SRVGY
|95,60
|103.822
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|TKNSA
|16,29
|18.717.699
|% -9,95
|
|SOKM
|12,40
|77.243.288
|% 0,00
|
|KONTR
|85,00
|71.773.088
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,03
|47.773.024
|% -0,96
|
|DNISI
|18,07
|42.264.820
|% 0,00
|
|FADE
|10,36
|28.662.965
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,03
|47.773.024
|% -0,96
|
|SOKM
|12,40
|77.243.288
|% 0,00
|
|FADE
|10,36
|28.662.965
|% 0,00
|
|DNISI
|18,07
|42.264.820
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|1.971.838
|% -0,81
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1248
|7,1277
|% 0,32
|
|Euro
|8,6655
|8,6732
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0935
|10,1441
|% 0,94
|
|Frank
|7,8446
|7,8918
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8964
|1,9059
|% 0,38
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,77
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|-0,25
|
Seans Raporu
10:01
daha fazla
-
10:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 06 kaybederek (% -0.76 ) 1, 577
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10:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle AVGYO, ECBYO, IZTAR
-
10:16
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CASA, KSTUR
-
10:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR