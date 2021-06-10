***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2021 17:00
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941760
BIST
16:581.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:588,4703
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1196
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4595
16:5810,3347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1323
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:58515,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,72
|Açılış
|: 515,92
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:56
|EMKEL
|2,09
|5.964.687
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.893.249
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|432.598.346
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.802.475
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.693.489
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.841.099
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.286.270
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.563.402
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|28.324.893
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,60
|1.932.545.150
|% 2,47
|
|GARAN
|8,49
|1.348.839.491
|% 1,56
|
|THYAO
|14,52
|1.013.073.067
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,18
|698.870.597
|% 6,86
|
|KOZAA
|16,43
|484.423.874
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,18
|698.870.597
|% 6,86
|
|YKBNK
|2,30
|477.942.637
|% 1,32
|
|GARAN
|8,49
|1.348.839.491
|% 1,56
|
|IHLGM
|1,28
|126.547.146
|% 3,23
|
|IHLAS
|0,64
|62.261.984
|% 3,23
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4700
|8,4723
|% -1,37
|
|Euro
|10,3275
|10,3338
|% -1,27
|
|Sterlin
|11,9793
|12,0394
|% -0,89
|
|Frank
|9,4526
|9,5096
|% -1,02
|
|Riyal
|2,2574
|2,2687
|% -1,15
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,61
|
|Altın Gr.
|517
|518
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|-38,00
|
|Tam
|3.403
|3.491
|-34,03
|
|Yarım
|1.645
|1.688
|-16,47
|
|Çeyrek
|825
|844
|-8,23
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,58
|
Seans Raporu
16:56
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 25 artarak (% 0.73 ) 1, 280