***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
14.02.2020 14:25
***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/02/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere SNGYO.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (14/02/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819017
BIST
14:31121.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 531,77
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
14:316,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
14:316,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
14:31306,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,67
|Açılış
|: 306,96
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,34
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,84
|534.886.353
|% 18,33
|
|AYCES
|12,74
|6.129.197
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,90
|248.922.213
|% 13,29
|
|ALCTL
|19,92
|47.923.423
|% 11,85
|
|GEDIK
|12,13
|49.314.842
|% 11,28
|
|TUKAS
|12,50
|2.638.883
|% -18,09
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,38
|10.532.050
|% -9,16
|
|SAFKR
|3,10
|1.094.715
|% -7,46
|
|RHEAG
|2,19
|39.083.547
|% -6,81
|
|THYAO
|14,99
|1.045.882.371
|% 0,00
|
|ASELS
|29,52
|980.540.015
|% 4,61
|
|GSRAY
|2,84
|534.886.353
|% 18,33
|
|ISGYO
|2,30
|494.836.961
|% 11,11
|
|PETKM
|4,14
|406.132.735
|% 1,47
|
|ISGYO
|2,30
|494.836.961
|% 11,11
|
|GSRAY
|2,84
|534.886.353
|% 18,33
|
|CEMAS
|1,24
|180.054.502
|% 2,48
|
|KARSN
|1,90
|191.614.088
|% 3,26
|
|PETKM
|4,14
|406.132.735
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8732
|7,9127
|% 0,16
|
|Frank
|6,1511
|6,1881
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6102
|1,6183
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,55
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.063
|3,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|-0,07
|
|Yarım
|977
|1.003
|-0,03
|
|Çeyrek
|490
|501
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,24
|57,24
|0,90
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 713, 17 artarak (% 0.49 ) 144, 802
-
14:46XU100
Endeks 121, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 8, 106.00 milyon TL de
-
14:46DOGUB
Yüzde 4.18 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 783, 215 adet işlem
-
14:45AKSA
Yüzde 4.86 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 062, 340 adet işlem
-
14:44SAMAT
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 992, 105 adet işlem