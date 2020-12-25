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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.12.2020 16:27



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye ve Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluşuna İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yeni kurulacak şirket unvanının netleşmesi ve SPK izin başvuru evraklarının hazırlanarak imzalanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 240.000.000
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Evet
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2020
Mevcut Sermaye (TL) 873.193.431,324
Ulaşılacak Sermaye (TL) 873.193.431,324

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 10.950.942,624
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 73.926.354,451
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 788.316.134,249

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.11.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlıkların yapılması ve ilgili kurumlara başvuru yapılması için Genel Müdürlüğe yetki vermişti.
Yönetim Kurulumuzun 25.12.2020 tarihinde yaptığı toplantıda
1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu, 30.09.2020 tarihi itibariyle net kayıtlı değeri 230.498.169,32 TL olan ve detaylı dökümü Ek/1'de yer verilen varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.09.2020 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ("Kızılbük GYO") devredilmesine,
2. Kısmi bölünme işleminde 30.09.2020 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine,
3. Kısmi bölünme suretiyle devredilecek varlık ve yükümlülüklere ilave olarak, Şirketimizce yeni kurulacak Kızılbük GYO'ya 9.501.830,68 TL tutarında da nakit sermaye konmasına,
4. Bu çerçevede 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 240.000.000 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına,
5. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesini temsil eden payların 1.000.000 TL nominal tutarlı kısmının yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı olan A Grubu paylardan ve kalan 239.000.000 TL nominal tutarlı kısmının imtiyazı olmayan B Grubu paylardan oluşmasına,
6. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 25 / 12 / 2020 tarihli Bölünme Planı'nın kabul edilmesine,
7. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
25/12/2020 tarihli alınan karar doğrultusunda "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin Duyuru Metni'nin onaylanması ve yeni kurulacak Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı gayrimenkul yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verilmesi için 25.12.2020 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Kuyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894955


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