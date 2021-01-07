***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli Ümraniye İlçesi'nde Yer Alan 2434 Ada 11 parsel Finansşehir Projesi Gayirmenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi06.01.2021Açıklamalarİstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finansket Mahallesi 2434 ada 11 parselde yer alan Finansşehir Projesine ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897944BIST