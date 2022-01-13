***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 13:55
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İncek Life ve İncek Blue Projeleri Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesinde yer alan İncek Life ve İncek Blue Projelerine ait 15 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993414
BIST
14:002.084
En Yüksek
|Değişim
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|| 19,72
|Açılış
|: 2.057
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|Önceki Kapanış
|: 2.064
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2.087
En Düşük
2.054
14:0013,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3672
|Açılış
|: 13,6100
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|Önceki Kapanış
|: 13,8050
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13,6720
En Düşük
13,1506
14:0015,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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15,7003
En Düşük
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14:00796,05
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|: 2,46%
|| 19,08
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:00
|TETMT
|367,40
|10.745.461
|% 10,00
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|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
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|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
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|PKENT
|8.120,00
|9.643.402
|% 9,95
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|SELVA
|15,75
|2.523.918
|% 8,70
|
|UTPYA
|10,79
|451.814
|% -9,93
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|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
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|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
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|MMCAS
|3,15
|93.118
|% -5,41
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|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
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|KRDMD
|13,30
|3.810.530.546
|% 1,92
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|THYAO
|28,84
|3.360.630.377
|% 7,29
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|GARAN
|11,90
|1.400.839.422
|% 0,42
|
|EREGL
|31,86
|1.334.435.153
|% 0,89
|
|SISE
|15,36
|1.315.014.688
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,30
|3.810.530.546
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,86
|889.733.469
|% -0,52
|
|THYAO
|28,84
|3.360.630.377
|% 7,29
|
|GARAN
|11,90
|1.400.839.422
|% 0,42
|
|ODAS
|1,40
|155.986.291
|% 2,94
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,5812
|13,5907
|% 2,78
|
|Euro
|15,5766
|15,6036
|% 2,95
|
|Sterlin
|18,6095
|18,7029
|% 2,95
|
|Frank
|14,8209
|14,9102
|% 2,83
|
|Riyal
|3,6077
|3,6258
|% 2,70
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-5,02
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|Altın Gr.
|796
|796
|19,48
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.267
|5.401
|-71,75
|
|Yarım
|2.546
|2.613
|-34,71
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|0,09
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