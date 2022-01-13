***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 13:57
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ege Yakası Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesinde yer alan 801 ada 27 parselde bulunan Ege Yakası Projesine ait 9 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993416
BIST
13:532.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 18,80
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
13:5313,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,3636
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
13:5315,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,4434
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
13:53796,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 19,97
|Açılış
|: 796,92
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler13:53
|TETMT
|367,40
|10.709.823
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|2.759.570
|% 9,99
|
|PKENT
|8.120,30
|9.586.664
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.772.639
|% 9,96
|
|SELVA
|15,75
|2.372.305
|% 8,70
|
|BRMEN
|2,57
|415.882
|% -8,54
|
|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
|
|YONGA
|24,92
|81.920
|% -5,03
|
|YBTAS
|13.550,00
|54.650
|% -3,21
|
|SONME
|39,84
|2.818.811
|% -3,07
|
|KRDMD
|13,26
|3.735.776.641
|% 1,61
|
|THYAO
|28,86
|3.346.123.313
|% 7,37
|
|GARAN
|11,91
|1.396.753.536
|% 0,51
|
|EREGL
|31,84
|1.317.105.781
|% 0,82
|
|ASELS
|24,70
|1.293.107.005
|% 2,24
|
|KRDMD
|13,26
|3.735.776.641
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,85
|887.224.042
|% -0,77
|
|THYAO
|28,86
|3.346.123.313
|% 7,37
|
|GARAN
|11,91
|1.396.753.536
|% 0,51
|
|ODAS
|1,40
|153.792.833
|% 2,94
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5772
|13,5871
|% 2,75
|
|Euro
|15,5769
|15,5996
|% 2,93
|
|Sterlin
|18,6313
|18,7247
|% 3,07
|
|Frank
|14,8401
|14,9295
|% 2,96
|
|Riyal
|3,6122
|3,6303
|% 2,82
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,67
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,20
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.267
|5.400
|-72,68
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,16
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,58
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,17
|