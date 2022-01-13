***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:39
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Teleferik, Kayak Pisti ve Macera Parkı Gayrimenkul Değerle Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, 29635 ada 7 ve 8 parsellerde yer alan Teleferik-Kayak Pisti ve Macera Parkına ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993524
BIST
16:402.079
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|10.960.023
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|UZERB
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|% 9,99
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|PKENT
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|26,28
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|BRMEN
|2,57
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|636.892
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|MMCAS
|3,15
|116.929
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|YONGA
|24,92
|295.186
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|KRDMD
|13,24
|4.648.692.578
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|THYAO
|28,78
|4.079.411.604
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|GARAN
|11,87
|1.769.817.576
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|SISE
|15,14
|1.730.927.271
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|EREGL
|31,80
|1.665.894.731
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|KRDMD
|13,24
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|YKBNK
|3,85
|1.101.061.021
|% -0,77
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|PETKM
|9,65
|1.569.955.209
|% 1,05
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|GARAN
|11,87
|1.769.817.576
|% 0,17
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|THYAO
|28,78
|4.079.411.604
|% 7,07
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|16:40
|Alış
|Satış
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|Dolar
|13,5825
|13,5876
|% 2,75
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|Euro
|15,5953
|15,6187
|% 3,05
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|Sterlin
|18,6170
|18,7103
|% 2,99
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|Frank
|14,8628
|14,9524
|% 3,12
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|Riyal
|3,6125
|3,6306
|% 2,83
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|16:40
|Alış
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|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,66
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|Altın Gr.
|797
|797
|20,38
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|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|-83,00
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|Tam
|5.266
|5.400
|-72,82
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|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,22
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|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,62
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|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,00
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|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,28
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|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,14
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