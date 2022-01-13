***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:42
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Büyükesat Mahallesinde Yer Alan 1 Adet Taşınmazın (GOP Bina) Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Büyükesat Mahallesi 5514 Ada 6 Parselde yer alan 1 adet taşınmaza (GOP bina) ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993530
BIST
16:282.076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,95
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:2813,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,3814
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:2815,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,4683
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:28796,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 19,07
|Açılış
|: 795,61
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:28
|TETMT
|367,40
|10.933.937
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|70.980.036
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,23
|4.586.173.349
|% 1,38
|
|THYAO
|28,66
|4.016.332.205
|% 6,62
|
|GARAN
|11,87
|1.696.190.154
|% 0,17
|
|SISE
|15,13
|1.694.898.280
|% -0,39
|
|EREGL
|31,76
|1.618.761.527
|% 0,57
|
|KRDMD
|13,23
|4.586.173.349
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,85
|1.077.520.857
|% -0,77
|
|PETKM
|9,62
|1.532.866.097
|% 0,73
|
|THYAO
|28,66
|4.016.332.205
|% 6,62
|
|GARAN
|11,87
|1.696.190.154
|% 0,17
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6010
|13,6049
|% 2,88
|
|Euro
|15,6016
|15,6245
|% 3,09
|
|Sterlin
|18,5935
|18,6868
|% 2,86
|
|Frank
|14,8479
|14,9373
|% 3,01
|
|Riyal
|3,6102
|3,6283
|% 2,77
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,25
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-72,00
|
|Tam
|5.264
|5.398
|-74,80
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,18
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-18,09
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,25
|
Seans Raporu
16:28
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