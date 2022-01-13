***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:42
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli Çankaya İlçesi Büyükesat Mahallesi 29284 Ada 2 Parselde Bulunan Arsanın Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Büyükesat Mahallesinde bulunan 29284 ada 2 parselde yer alan arsaya ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993532
BIST
16:292.075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,68
|Açılış
|: 2.057
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|Önceki Kapanış
|: 2.064
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2.087
En Düşük
2.054
16:2913,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,3855
|Açılış
|: 13,6000
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|Önceki Kapanış
|: 13,8050
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13,6720
En Düşük
13,1506
16:2915,6277
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 0,4715
|Açılış
|: 15,5500
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|Önceki Kapanış
|: 15,7100
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15,7003
En Düşük
15,0822
16:29795,91
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 18,94
|Açılış
|: 796,10
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|Önceki Kapanış
|: 776,97
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802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:26
|TETMT
|367,40
|10.933.937
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.093,20
|14.665.756
|% 9,59
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,25
|4.558.312.420
|% 1,53
|
|THYAO
|28,80
|3.988.739.925
|% 7,14
|
|GARAN
|11,87
|1.684.687.717
|% 0,17
|
|SISE
|15,15
|1.663.159.422
|% -0,26
|
|EREGL
|31,82
|1.602.729.213
|% 0,76
|
|KRDMD
|13,25
|4.558.312.420
|% 1,53
|
|YKBNK
|3,85
|1.072.712.016
|% -0,77
|
|PETKM
|9,65
|1.511.165.092
|% 1,05
|
|THYAO
|28,80
|3.988.739.925
|% 7,14
|
|GARAN
|11,87
|1.684.687.717
|% 0,17
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5952
|13,6117
|% 2,94
|
|Euro
|15,6113
|15,6336
|% 3,15
|
|Sterlin
|18,5837
|18,6769
|% 2,80
|
|Frank
|14,8389
|14,9283
|% 2,95
|
|Riyal
|3,6092
|3,6273
|% 2,74
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,25
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-72,00
|
|Tam
|5.264
|5.398
|-74,80
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,18
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-18,09
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,25
|
Seans Raporu
16:26
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16:41XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 30, 101.00 milyon TL de
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16:40KAPLM
Yüzde 5.27 oranında artışla 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 921, 597 adet işlem
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16:39THYAO
Yüzde 6.92 oranında artışla 28.74 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 065, 807 adet işlem
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16:38DOAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 46.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 232, 748 adet işlem