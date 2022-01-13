***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:43
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ege Vadisi Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, 29355 ada 1 parselde yer alan Ege Vadisi Projesine ait 437 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993533
BIST
16:572.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,37
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:5713,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,3738
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:5715,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4659
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:57796,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 19,82
|Açılış
|: 796,79
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TETMT
|367,40
|11.815.330
|% 10,00
|
|PKENT
|8.123,50
|15.972.382
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.406.021
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|CEOEM
|15,01
|21.080.334
|% -5,18
|
|KRDMD
|13,37
|5.090.007.846
|% 2,45
|
|THYAO
|28,72
|4.181.471.767
|% 6,85
|
|GARAN
|11,87
|1.786.831.023
|% 0,17
|
|SISE
|15,12
|1.762.715.178
|% -0,46
|
|EREGL
|31,86
|1.759.385.301
|% 0,89
|
|KRDMD
|13,37
|5.090.007.846
|% 2,45
|
|YKBNK
|3,85
|1.102.425.557
|% -0,77
|
|PETKM
|9,63
|1.582.715.139
|% 0,84
|
|GARAN
|11,87
|1.786.831.023
|% 0,17
|
|THYAO
|28,72
|4.181.471.767
|% 6,85
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5862
|13,5914
|% 2,78
|
|Euro
|15,6087
|15,6189
|% 3,05
|
|Sterlin
|18,6114
|18,7048
|% 2,96
|
|Frank
|14,8563
|14,9458
|% 3,07
|
|Riyal
|3,6096
|3,6277
|% 2,75
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,58
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,13
|
|Cumhuriyet
|5.285
|5.365
|-81,00
|
|Tam
|5.259
|5.392
|-80,35
|
|Yarım
|2.542
|2.608
|-38,86
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,44
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,25
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,26
|
Seans Raporu
16:53
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