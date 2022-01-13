***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:43
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli Sincan (Polatlı) İlçesi'nde Yer Alan 1 Adet Arsanın Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Ankara İli Sincan (Polatlı) İlçesi Yenidoğan Mahallesinde yer alan 142 ada 33 parsel e ait 1 adet arsanın " Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993534
BIST
17:412.072
En Yüksek
|Değişim
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|| 7,85
|Açılış
|: 2.057
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|Önceki Kapanış
|: 2.064
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2.087
En Düşük
2.054
17:4113,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2749
|Açılış
|: 13,6000
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|Önceki Kapanış
|: 13,8050
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En Düşük
13,1506
17:4115,5170
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
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|Açılış
|: 15,5700
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|Önceki Kapanış
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15,7003
En Düşük
15,0822
17:41788,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 11,90
|Açılış
|: 789,41
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|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:41
|TETMT
|367,40
|17.498.110
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.894.652
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|115.889.789
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,57
|6.591.520.611
|% 3,98
|
|THYAO
|28,36
|4.669.258.603
|% 5,51
|
|EREGL
|31,76
|2.167.583.808
|% 0,57
|
|GARAN
|11,87
|1.958.723.976
|% 0,17
|
|SISE
|15,08
|1.951.996.389
|% -0,72
|
|KRDMD
|13,57
|6.591.520.611
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,83
|1.228.747.110
|% -1,29
|
|PETKM
|9,62
|1.793.528.983
|% 0,73
|
|THYAO
|28,36
|4.669.258.603
|% 5,51
|
|GARAN
|11,87
|1.958.723.976
|% 0,17
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4748
|13,4984
|% 2,08
|
|Euro
|15,4862
|15,5170
|% 2,38
|
|Sterlin
|18,4618
|18,5544
|% 2,13
|
|Frank
|14,7458
|14,8346
|% 2,30
|
|Riyal
|3,5795
|3,5974
|% 1,89
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-5,60
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,08
|
Seans Raporu
17:41
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17:56XU100
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