***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:46
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi Arsalar Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
İstanbul İli Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi 2432 Ada 5, 6, 7 ve 8 Parseller, 2433 Ada 4, 5, 6 ve 7 Parseller, 2434 Ada 2 Parsel, 2435 Ada 5 ve 15 Parseller, 2437 Ada 3 Parselde yer alan 12 adet arsaya ilişkin Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993539
BIST
17:422.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,70
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:4213,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2749
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
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13,6720
En Düşük
13,1506
17:4215,5170
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3608
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
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15,7003
En Düşük
15,0822
17:42788,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 11,90
|Açılış
|: 789,41
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
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802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:42
|TETMT
|367,40
|17.498.110
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.894.652
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|115.889.789
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,57
|6.591.520.611
|% 3,98
|
|THYAO
|28,36
|4.669.258.603
|% 5,51
|
|EREGL
|31,76
|2.167.583.808
|% 0,57
|
|GARAN
|11,87
|1.958.723.976
|% 0,17
|
|SISE
|15,08
|1.951.996.389
|% -0,72
|
|KRDMD
|13,57
|6.591.520.611
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,83
|1.228.747.110
|% -1,29
|
|PETKM
|9,62
|1.793.528.983
|% 0,73
|
|THYAO
|28,36
|4.669.258.603
|% 5,51
|
|GARAN
|11,87
|1.958.723.976
|% 0,17
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4748
|13,4984
|% 2,08
|
|Euro
|15,4862
|15,5170
|% 2,38
|
|Sterlin
|18,4618
|18,5544
|% 2,13
|
|Frank
|14,7458
|14,8346
|% 2,30
|
|Riyal
|3,5795
|3,5974
|% 1,89
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-6,95
|
|Altın Gr.
|789
|789
|12,44
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,18
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,11
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Seans Raporu
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