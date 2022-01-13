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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

13.01.2022 16:47
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Ümraniye İlçesi Finanskent Mahallesi 2434 Ada 11 Parsel Gayirmenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finansket Mahallesi 2434 ada 11 parsele ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993541


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Tam 5.264 5.398 -74,80  
Yarım 2.544 2.611 -36,18  
Çeyrek 1.276 1.306 -18,09  
Gümüş.Ons 23,13 23,16 -0,05  
Gümüş Gr. 10,11 10,12 0,25  
B. Petrol 84,42 84,42 -0,25  
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