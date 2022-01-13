***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:46
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Queen Bomonti Projesi ve 3 Adet Arsa Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamal
16:352.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,23
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:3513,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,3730
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:3515,6263
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 0,4701
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:35796,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 19,32
|Açılış
|: 795,11
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:35
|PKENT
|8.123,40
|15.022.128
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.127.265
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|ULAS
|3,35
|2.361.035
|% 9,84
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,24
|4.638.080.641
|% 1,46
|
|THYAO
|28,78
|4.072.733.947
|% 7,07
|
|GARAN
|11,86
|1.762.003.176
|% 0,08
|
|SISE
|15,13
|1.728.735.052
|% -0,39
|
|EREGL
|31,78
|1.659.245.421
|% 0,63
|
|KRDMD
|13,24
|4.638.080.641
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,84
|1.100.542.281
|% -1,03
|
|PETKM
|9,64
|1.565.129.215
|% 0,94
|
|GARAN
|11,86
|1.762.003.176
|% 0,08
|
|THYAO
|28,78
|4.072.733.947
|% 7,07
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5914
|13,5965
|% 2,82
|
|Euro
|15,6014
|15,6263
|% 3,10
|
|Sterlin
|18,6134
|18,7067
|% 2,97
|
|Frank
|14,8548
|14,9443
|% 3,06
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% 2,83
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,37
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-72,00
|
|Tam
|5.264
|5.398
|-74,80
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,18
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-18,09
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|-0,24
|
Seans Raporu
16:35
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16:50KRVGD
Yüzde 4.10 oranında artışla 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 920, 963 adet işlem
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16:49KRDMA
Yüzde 6.88 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 004, 227 adet işlem
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16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 98 artarak (% 0.65 ) 2, 313
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16:46XU100
Endeks 2, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 30, 496.00 milyon TL de
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16:45FROTO
Yüzde 7.68 oranında artışla 273.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 552 adet işlem