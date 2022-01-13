***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:50
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Finansşehir Projesi Time ve Park Etapları Gayrimenkul Değerleme Raporları
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finansket Mahallesi 2435 ada 17 parselde yer alan Finansşehir Projesi Time ve Park etaplarına ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993550
BIST
16:362.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,35
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:3613,5985
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,3750
|Açılış
|: 13,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:3615,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 0,4640
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:36796,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 19,98
|Açılış
|: 796,95
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PKENT
|8.123,40
|15.005.881
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|10.939.448
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.095.492
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,24
|4.631.120.705
|% 1,46
|
|THYAO
|28,78
|4.053.127.093
|% 7,07
|
|GARAN
|11,86
|1.760.643.010
|% 0,08
|
|SISE
|15,14
|1.721.343.303
|% -0,33
|
|EREGL
|31,76
|1.654.797.372
|% 0,57
|
|KRDMD
|13,24
|4.631.120.705
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,84
|1.100.515.204
|% -1,03
|
|PETKM
|9,63
|1.557.734.552
|% 0,84
|
|GARAN
|11,86
|1.760.643.010
|% 0,08
|
|THYAO
|28,78
|4.053.127.093
|% 7,07
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5911
|13,5953
|% 2,81
|
|Euro
|15,5997
|15,6256
|% 3,10
|
|Sterlin
|18,6009
|18,6942
|% 2,90
|
|Frank
|14,8440
|14,9334
|% 2,99
|
|Riyal
|3,6119
|3,6301
|% 2,82
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,25
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-72,00
|
|Tam
|5.264
|5.398
|-74,80
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,18
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-18,09
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,25
|
Seans Raporu
16:34
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16:50KRVGD
Yüzde 4.10 oranında artışla 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 920, 963 adet işlem
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16:49KRDMA
Yüzde 6.88 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 004, 227 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 98 artarak (% 0.65 ) 2, 313
-
16:46XU100
Endeks 2, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 30, 496.00 milyon TL de
-
16:45FROTO
Yüzde 7.68 oranında artışla 273.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 552 adet işlem