***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2022 16:38
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portoran Boulevard Çankaya Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi 29634 ada 6 parselde yer alan Portoran Boulevard Çankaya Projesine ait 1635 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993522
BIST
18:052.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
18:0513,5492
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,3257
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,4363
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
18:05790,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 13,23
|Açılış
|: 790,20
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|367,40
|17.632.211
|% 10,00
|
|ISGYO
|3,08
|108.522.573
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,29
|49.411.905
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|72.215.183
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.880.203
|% 9,96
|
|INTEM
|107,10
|5.902.739
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,53
|855.227
|% -9,96
|
|ISBTR
|44.900,00
|44.900
|% -9,84
|
|UTPYA
|11,14
|1.778.027
|% -7,01
|
|BASCM
|9,75
|165.725
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|THYAO
|28,78
|4.972.350.109
|% 7,07
|
|EREGL
|31,62
|2.313.117.278
|% 0,13
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|SISE
|15,05
|2.059.079.278
|% -0,92
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,81
|1.326.806.454
|% -1,80
|
|PETKM
|9,60
|1.924.339.009
|% 0,52
|
|AKBNK
|7,56
|1.367.970.434
|% -0,92
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5194
|13,5546
|% 2,50
|
|Euro
|15,5204
|15,5655
|% 2,70
|
|Sterlin
|18,5316
|18,6245
|% 2,52
|
|Frank
|14,8139
|14,9032
|% 2,78
|
|Riyal
|3,5946
|3,6126
|% 2,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-10,45
|
|Altın Gr.
|790
|791
|13,59
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,18
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
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